Lørdag fortalte en israelsk offiser at 160 F-16 og F-35-fly deltok i et angrep mot tunnelsystemet Hamas har bygget i området. Det er uklart om noen Hamas-medlemmer ble drept, men ifølge offiseren kan det være snakk om hundrevis.

Utenlandske medier har i etterkant av angrepene beskyldt israelske militære for manipulasjon, på grunn av en Twitter-melding der det ble sagt at israelske bakkestyrker var på vei inn på Gazastripen.

Meldingen ble gjengitt av en lang rekke medier, og skal ha ført til at Hamas-krigere trakk seg tilbake til tunnelene, som deretter ble bombet i 40 minutter.

Den israelske hæren nekter for å ha drevet målrettet manipulasjon for å lage en felle for de militante gruppene, og hevder det dreide seg om en kommunikasjonsfeil. De understreker nå at ingen israelske soldater har gått inn på Gazastripen.