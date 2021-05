White dukket aldri opp hjemme etter treningsøkten.

Torsdag denne uken ble menneskelige levninger funnet i et skogsområde nord-vest for Paul Quinn College i Dallas, Texas, ifølge New York Post.

Levningene har senere blitt identifisert som James Alan White. Dødsårsaken er fortsatt ikke avslørt.

– Jeg vil ikke bare vite hvem som gjorde dette, men hvorfor. Hvorfor har noen tatt ham vekk fra oss? Det gir ikke mening, sier Whites bror, Tim White, ifølge NBC.

Politiet i Dallas etterforsker saken, og drapsenheten deres ønsker informasjon fra vitner som kan ha noe informasjon om hendelsen.

Sist sett på bensinstasjon

Whites ektemann, Rusty Jenkins, har tidligere fortalt at White ikke var hjemme da han kom hjem fra treningssenteret. Han tenkte ikke så mye over dette, før det hadde gått litt tid.

– Da klokken nærmet seg syv begynte jeg å få litt panikk, for jeg visste at han hadde et jobbmøte han måtte rekke, forklarte ektemannen ifølge NBC.

Med hjelp fra politiet greide Jenkins å spore White til en bensinstasjon som ligger 1,5 kilometer fra hjemmet deres.

– Noe drastisk må ha skjedd

Overvåkningskameraene kunne bekrefte at White hadde fylt bensin, før han kjørte hjemover.

– Det var vanskelig å se på disse bildene, for det er kun 1,5 kilometer fra der vi bor. Noe drastisk må ha skjedd i løpet av den korte kjøreturen, sa Jenkins.

En uke etter at White forsvant ble bilen hans funnet uten noen tegn til skader eller vold.