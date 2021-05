Angkor Wat var en gang hovedstaden i Khmer-riket, en mektig og stor stat som strakte seg over deler av dagens Kambodsja, Thailand, Vietnam og deler av sør-Kina. Det hadde sin storhetstid rundt år 800-1400 e.Kr.

Steintemplene i Angkor Wat står igjen. De utgjør et av de største tempelkompleksene i verden. Likevel er dette bare en del av det som faktisk utgjorde byen.

Arkeologer har lenge antatt at det bodde svært mange mennesker her, men husene deres ble bygget av langt mer forgjengelige materialer enn stein - som templene. Dette er bare en av grunnene til at det er vanskelig å anslå hvor mange som faktisk bodde i byen.

Angkor Wat var hovedstaden, men en annen tapt by i jungelen har kanskje også vært hovedstad, som du kan lese mer om på Forskning.no.

Deler av Angkor Wat sett fra luften. Området rundt kan ha vært hjem til nesten en million mennesker da det var på høyden. (Bilde: Charles J Sharp/CC BY 2.5)

Hundretusenvis av mennesker

Området kan ha huset enormt mange mennesker. En fransk arkeolog som besøkte området på slutten av 1800-tallet hørte historier som stammet fra Khmer-riket, hvor flere millioner soldater skal ha oppholdt seg i byen, ifølge en ny forskningsartikkel i tidsskriftet Science Advances.

Dette er nok kraftig overdrevet, men den nye studien prøver å lage et realistisk anslag på hvor mange som kan ha bodd der. Byen var sannsynligvis på topp rundt år 1300.

Forskerne anslår et det da bodde sted mellom 700.000 og 900.000 mennesker i byen. Det gjør den større enn for eksempel Oslo kommune er i dag, med sine 697.000 innbyggere.

Dette er en meget stor by, sammenlignet med andre historisk storbyer. For eksempel Konstantinopel kan ha hatt rundt 600.000 innbyggere på 600-tallet e.Kr, ifølge Business Insider.

Scanning og arkeologi

En detalj fra en av de mange steinbygningene i Angkor Wat. Foto: Samrang Pring / Reuters/NTB

Forskernes anslag kommer fra en datamodell som har samlet sammen mange forskjellige resultater fra arkeologiske og andre undersøkelser opp gjennom. Dette er for eksempel lidar-undersøkelser, hvor en laser brukes til å skanne landskapet.

Da kan skjulte strukturer komme fram, som i denne studien fra 2013, som avdekket ukjente urbane områder rundt Angkor Wat.

Forskerne har kunnet dele inn i forskjellige tidsperioder. De har prøvd å lage et anslag på befolkningsveksten. Fra slutten av 700-tallet kan det ha bodd 250 000 mennesker her, men dette økte kraftig i løpet av de neste århundrene.

Forskerne understreker at det fortsatt er mye ukjent. Blant annet finnes det ikke noen gode kilder på hvordan matforsyningen var, om all risen som trengtes til Angkor Wat kunne dyrkes på stedet, eller om hovedstaden også måtte importere mat i tillegg

Denne studien fra 2008 beskriver det komplekse vanning- og vannstyringssystemet som ble bygget rundt Angkor Wat. Tidligere estimater tyder på at det kunne dyrkes ris til 750.000 personer her.

Referanser: Klassen mfl: Diachronic modeling of the population within the medieval Greater Angkor Region settlement complex. Sci Adv, 2021. DOI: 10.1126/sciadv.abf8441 . Sammendrag



(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).