Russiske myndigheter slår samtidig fast at den tsjekkiske ambassaden ikke får ansette flere enn 19 russiske statsborgere, mens den amerikanske ambassaden ikke får ansette noen i det hele tatt.

Forholdet mellom Russland og Vesten er forverret etter den store russiske styrkeoppbyggingen ved Ukrainas grenser, og også etter at Tsjekkia meldte at russiske agenter sto bak en eksplosjon i et våpenlager i landet i 2014. Det har ført til en lang diplomatisk krangel der landene har utvist hverandres ambassadepersonell.