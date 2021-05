Libanons strømforsyning i fare

Karpowership har siden 2013 levert strøm til Libanon fra to store flytende kraftverk med en kapasitet på 404 megawatt. Til sammen står de for 25 prosent av Libanons strømforbruk.

Men klokka 8 fredag morgen stanset kraftverkene leveringene, og det ventes at strømbrudd blir enda hyppigere i Beirut.

I forrige uke krevde påtalemyndigheten i Libanon at de flytende kraftverkene skulle tas i beslag og at Karpowership skulle ilegges en bot på 25 millioner dollar for korrupsjon.

Karpowership protesterer mot beslaget og sier selv at de i 18 måneder har vært svært fleksible på grunn av Libanons prekære situasjon og forsynt landet med strøm uten å få ordentlig betalt.

Ifølge Karpowership skyldes de 100 millioner dollar for de siste 18 månedenes strømleveranser.

Libanons energisystem er utdatert og ineffektivt, med stadige strømbrudd i Beirut og ellers i landet som resultat. Situasjonen ble ytterligere forverret etter den enorme eksplosjonen i Beiruts havneområde i fjor.