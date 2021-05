Offiser i marinekorpset pågrepet etter kongresstormingen

Major Christopher Warnagiris er den første militære offiseren i aktiv tjeneste som er siktet i forbindelse med angrepet, der hundrevis av Trump-tilhengere stormet Kongressen og stanset den formelle godkjenningen av Joe Bidens seier i presidentvalget.

Justisdepartementet sier de har video av den 40 år gamle Warnagiris som med makt dytter bort politifolk og brøyter seg gjennom dørene til kongressbygningen sammen med andre.

Han er en av 440 som hittil er siktet for å ha angrepet offentlig tjenestemann eller hindret politiets arbeid.

Mange som er medlemmer av voldelige hvit maktgrupper, er også siktet for voldelige samarbeid, og departementet vurderer å sikte dem for mye alvorligere punkter som oppvigling. Den første rettssaken ventes å komme i gang i juni.

I april sa Jon Schaffer, som er medlem av den ekstremistiske gruppa Oath Keepers, seg skyldig i å ha tatt seg ulovlig inn i Kongressen. Trolig samarbeider han med påtalemyndigheten om andre medlemmer av gruppa.

At fire aktive medlemmer av nasjonalgarden og rundt 40 militærveteraner også er arrestert, førte til at Pentagon har gjennomført en serie opplysningsrunder internt om trusselen fra ekstremisme i rekkene.

Marinekorpset bekrefter at Warnagiris, som var basert på Quantico-basen i Virginia, er arrestert. Til det sier marinekorpset at det ikke er noe plass for rasisme eller ekstremisme i korpset.