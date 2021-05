Fullvaksinerte slipper heretter å bruke munnbind i menneskemengder utendørs og i de fleste sammenhenger innendørs.

På busser, fly, sykehus, i fengsler og i herberger for hjemløse må alle fortsatt benytte munnbind, men de nye reglene rydder vei for gjenåpning av skoler og arbeidsplasser.

– Vi har lenge sett fram til dette øyeblikket, der vi kan vende tilbake til en viss form for normalitet, sier lederen for Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky.