Maduro vil snakke med Guaidó

– Når de vil, hvor de vil og hvordan de vil. Jeg er klar til å treffe hele opposisjonen for å se hva som kommer ut av det, sa Maduro i talen onsdag ifølge Reuters.

Dette er en prosess som nå har startet, uttaler opposisjonsleder Freddy Guevara. Han sier at det kommer til å bli en rekke møter der målet er å lindre krisesituasjonen i Venezuela, som er rammet av sju år med lavkonjunktur og fire år med hyperinflasjon. Millioner av innbyggere har dratt fra landet, og helsevesenet er på sammenbruddets rand midt i koronapandemien.

– Nå vil Guaidó sette seg ned i samtale med meg. Det er mulig at imperiet ga ham den ordren, sier Maduro, som i likhet med sin forgjenger Hugo Chávez omtaler USA som «imperiet».

Maduros fjernsynstale fant sted dagen etter at opposisjonsleder Juan Guaidó sa at han er åpen for samtaler med Maduros regjering.

– Venezuela står midt i den verste krisen i landets historie. Vi trenger realistiske og handlekraftige løsninger, sa Guaidó i et videoopptak tirsdag.

Han understreket behovet for en nasjonal redningsplan mellom demokratiske krefter, regimet og verdenssamfunnet.

Tidligere samtaler mellom partene ble meklet fram av Norge sommeren 2019. Samtalene førte ikke fram da regjeringsparten trakk seg i protest mot skjerpede sanksjoner fra USA.