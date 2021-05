Rettsavgjørelse åpner for streng straff for Derek Chauvin

Den tidligere politibetjenten Chauvin ble i april funnet skyldig i samtlige tre tiltalepunkter mot ham, inkludert den strengeste som tilsvarer det vi på norsk kaller forsettlig drap. Straffeutmålingen er ventet 25. juni.

Det ligger an til en streng straff. Dommer Peter Cahill slo onsdag fast at det var flere straffeskjerpende forhold ved drapet, blant annet brutaliteten som ble vist og det at det var en politibetjent som misbrukte sin autoritet.

Lovverket i Minnesota sier at det kun skal måles ut straff for det strengeste tiltalepunktet Chauvin ble dømt for. Det har en strafferamme på opp til 40 år. Rettseksperter mener Chauvin trolig blir dømt til å sone minst 30 år, og at dommeren i saken la opp til en slik straff med sin avgjørelse onsdag.

Chauvin nektet straffskyld og hans forsvarere sa i retten at han handlet etter boka, og at Floyd døde som følge av helseproblemer og rusmisbruk. Chauvin har bedt om å få en ny rettssak.

Drapet under pågripelsen 25. mai i fjor utløste voldsomme demonstrasjoner i USA og verden. Floyd ropte flere ganger «Jeg får ikke puste», mens Chauvin holdt kneet mot nakken hans for å holde ham i bakken i til sammen over ni minutter.

Begrepet ble et slagord for hele Black Lives Matter-bevegelsen.