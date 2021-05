Talkshowet, som ledes av kvinnen med samme navn, har vært på lufta siden 2003, og har vært et fast innslag også på norske TV-skjermer. Samtidig har DeGeneres bygget seg opp som en av USAs mest profilerte TV-personligheter.

Den siste tiden har seertallene dalt til 1,5 millioner seere, samtidig som talkshowet er blitt anklaget for å ha skapt et giftig arbeidsmiljø. Hollywood Reporter skriver at kommende sesong, som avsluttes i 2022, blir den siste.

– Når du er en kreativ person, må du hele tiden bli utfordret, og uansett hvor fantastisk og gøy dette showet er, er det ikke en utfordring lenger, sier DeGeneres selv.

Forgjengeren til «Ellen DeGeneres Show», komiserien «Ellen», var banebrytende på 1990-tallet, da DeGeneres' karakter sto fram som lesbisk.