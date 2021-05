En seks år gammel gutt ble drept da en rakett avfyrt fra Gazastripen rammet et bolighus i Sderot sør i Israel onsdag, opplyser israelske ambulansearbeidere.

Redningsarbeidere i den frivillige ambulansetjenesten United Hatzalah opplyser at den seks år gamle gutten døde av skadene han pådro seg da raketten slo ned. Israelske medier skriver at fem andre ble såret i angrepet, og at tilstanden for en av dem er alvorlig.

Times of Israel skriver at det er guttens mor som er alvorlig såret i angrepet. Ifølge Channel 12 traff raketten et hjem i en boligblokk. Familien skal ha vært i et tilfluktsrom, men en granatsplint kom gjennom vinduet og traff gutten og hans mor.

En video fra stedet, publisert i Times of Israel , viser at det brenner i sjette etasje i det som ser ut til å være en boligblokk i den israelske byen, som ligger nær grensen til Gazastripen.

Også et bolighus i byen Ashkelon er blitt truffet av en rakett fra Gaza.

Luftalarmen går i flere israelske byer, både sør i Israel og sentralt i landet, onsdag ettermiddag. Hamas har opplyst at det er avfyrt minst 130 raketter som svar på et israelsk angrep mot Gaza by.