Det var i helgen at en 28 år gammel mann tok seg inn i et bursdagsselskap i Colorado Springs. I bolighuset skal han ha løsnet skudd mot festdeltakerne og drept seks familiemedlemmer. Blant de drepte er hans egen kjæreste og fem av hennes slektninger. Gjerningspersonen skal så ha vendt våpenet mot seg selv og tatt sitt eget liv.

Nå mener politiet å kunne fastslå årsaken til massakren. Ifølge politiet skal det ha oppstått en krangel mellom gjerningspersonen og kjæresten om lag en uke tidligere. Som følge av krangelen var ikke 28-åringen invitert i et bursdagsselskap.

– Vi mistenker at det er dette som medførte at han åpnet ild, sa politisjef Vince Niski under en pressekonferanse melder BBC.

I etterforskningen har det kommet fram at familien hadde opplevd kjæresten som svært kontrollerende overfor deres datter. De to hadde vært sammen i omtrent ett år.

Flere barn og tenåringer ble vitne til massakren, men ble ikke fysisk skadd. De seks omkomne er i alderen 21 til 53.