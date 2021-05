Liz Cheney langer ut mot Republikanerne

I en tale i Representantenes hus tirsdag kveld gjorde Cheney det klart at hun ikke har til hensikt å bakke ned i kampen mot den tidligere presidenten som mange republikanere støtter blindt, selv om hun setter sin egen karriere i fare.

Onsdag er det ventet at republikanske medlemmer av Representantenes hus møtes for å fjerne henne fra stillingen som den tredje mektigste i partihierarkiet, og i stedet velge Elise Stefanik fra New York, som er en støttespiller for Trump.

– Å forholde seg taus og ignorere løgnen, gir bare energi til løgneren. Jeg vil ikke sitte og se på at andre leder partiet vårt bort fra rettsstaten og slutter det til den tidligere presidentens korstog for å undergrave vårt demokrati, sa hun.

I flere uker har andre i partiet vært ute etter å kaste henne fra stillingen i Kongressen fordi hun avviser Trumps påstand om at han tapte valget i fjor på grunn av valgfusk.

Hun har også beskyldt Trump for å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen 6. januar, selv om andre republikanere etter hvert har forsøkt å tone ned alvoret.

Hennes holdning til Trump har utløst raseri hos mange republikanere som mener at hun heller burde fokusere på å hjelpe partiet til å vinne mellomvalget neste år enn på splittelsen i partiet.