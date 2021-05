Jeff Bezos selger aksjer i Amazon

Bezos har de siste dagene kvittet seg med rundt 2 millioner Amazon-aksjer, ifølge det amerikanske kredittilsynet SEC.

Salget skjedde etter at selskapet nylig la fram et svært positivt resultat som følge av sterkt økende salg under koronapandemien.

Han har allerede solgt aksjer i stor skala i flere omganger, sist i februar og november i 2020 da han solgte for 7 milliarder dollar.

Bezos grunnla Amazon og er fortsatt selskapets største individuelle eier med rundt 10 prosent av aksjene.