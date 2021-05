Nytt Midtøsten-møte i Sikkerhetsrådet onsdag morgen

Under et hastig sammenkalt møte mandag satte USA foten ned for et utkast til felles uttalelse, utarbeidet av Norge, Kina og Tunisia.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa tirsdag kveld at Norge arbeidet for å få i stand et nytt hastemøte.

Natt til onsdag norsk tid opplyste FN at et møte i Sikkerhetsrådet vil finne sted klokka 9 onsdag morgen lokal tid i New York.

Det er ventet at FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, den norske diplomaten Tor Wennesland, vil orientere de 15 rådsmedlemmene om situasjonen. Wennesland skrev på Twitter tirsdag kveld at angrepene må stoppes.

– Vi beveger oss i retning av full krig. Ledere på alle sider har nå et ansvar for å trappe ned, skrev Wennesland, og fortsatte:

– Prisen for krig i Gaza er ødeleggende og blir betalt av vanlige folk. FN arbeider med alle sider for å gjenopprette ro. Stans voldsbruken nå.

Det er ikke kjent om Norge vil legge fram et nytt forslag til felles uttalelse under dette møtet, eller om USA i så fall vil slutte seg til dette.