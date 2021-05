Kilder: Nytt Midtøsten-møte i Sikkerhetsrådet

Under et hastig sammenkalt møte mandag satte USA foten ned for et utkast til felles uttalelse, utarbeidet av Norge, Kina og Tunisia.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) opplyste tirsdag kveld at Norge arbeidet for å få i stand et nytt hastemøte, noe det ifølge diplomatiske kilder nå skal være enighet om å holde onsdag.

Det er ikke kjent om Norge vil legge fram et nytt forslag til felles uttalelse under dette møtet, eller om USA i så fall vil slutte seg til dette.