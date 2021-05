Skottland letter på coronareglene

Fra mandag kan seks personer møtes innendørs i selskaps- og serveringslokaler, mens opptil åtte kan møtes utendørs. Folk i Skottland får igjen lov til å klemme sine kjære, «innen de tillatte grensene», sier førsteminister Nicola Sturgeon.

De nye lettelsen gjelder ikke Moray, nord i landet, der brudd på de eksisterende reglene antas å ligge bak en oppblussing av smitten.

I likhet med England, skal også Skottland ta i bruk et trafikklyssystem for å avgjøre hvilke land det skal åpnes for innreise fra uten karantene.