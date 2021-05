Nato-land i øst ber alliansen styrke sitt nærvær

– Russlands aggressive handlinger og styrking av den militære kapasiteten i Natos umiddelbare nærhet – inkludert den siste tidens opptrapping i Svartehavet, ved grensen mot Ukraina og på den ulovlig annekterte Krim-halvøya – fortsetter å true den euroatlantiske sikkerheten, sier lederne etter et toppmøte mandag.

Nato-sjef Jens Stoltenberg og USAs president Joe Biden deltok på nettmøte med den såkalte Bucuresti-gruppen.

Deltakerne på møtet tok også opp det de beskriver som sabotasjehandlinger utført av Russland på alliansens territorium. De viser med det til en eksplosjon i et militærlager i Tsjekkia i 2014. To personer ble drept, og hendelsen førte nylig til at Tsjekkia utviste 18 russiske diplomater. Russland svarte med å utvise 20 tsjekkiske diplomater.

I slutterklæringen uttrykker de bekymring for tilsvarende russiske aksjoner i Bulgaria.

Romanias president Klaus Iohannis var vert for møtet sammen med Polens Andrzej Duda. I tillegg deltok lederne for Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn.