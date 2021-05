Parlamentsombud gransker Boris Johnsons ferietur til Karibia

Johnson har tidligere oppgitt å ha mottatt opphold til en verdi av 15.000 pund, betalt av forretningsmannen David Ross, en konservativ støttespiller og økonomisk bidragsyter til partiet.

Statsministernes kontor sier at Johnson har vist full åpenhet og oppgitt alle tall. Johnson og hans forlovede Carrie Symonds var i julen 2019 gjester på den privateide øya Mustique.

Opposisjonspartiet Labour mener det kan stilles spørsmål ved Ross' gavmildhet og vil grave mer i detaljene rundt forbindelsen mellom Ross og Johnson.

Luksusturen til Karibia er den foreløpig siste saken som britiske medier har boltret seg i når det gjelder Johnsons vaner og pengebruk.

Valgkommisjonen, som overvåker pengebruken til politiske partier, gransker for tiden hvem som først tok regningen for oppussingen av leiligheten til Johnson og forloveden i Downing Street 10, i etasjen over embetskontorene.