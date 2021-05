Afghanistans president sier ja til tre dagers våpenhvile

Taliban kunngjorde våpenhvilen natt til mandag, og den vil trolig tre i kraft onsdag eller torsdag. Like etter ble elleve sivile afghanere drept og 28 såret da en buss ble rammet av en veibombe i Zabul-provinsen sør i landet.

Innenriksdepartementet melder også om et annet veibombeangrep i provinsen Parwan nord i landet. De to angrepene krevde til sammen minst 13 sivile liv, mens 42 ble såret, melder afghanske TOLOnews.

Veibomber blir vanligvis brukt av opprørerne i Taliban, og regjeringen mener det også er de som står bak denne gangen.

Taliban har foreløpig ikke kommentert saken.

Bussangrepene skjer to dager etter at flere titall jenter ble drept i et terrorangrep mot en skole i Kabul. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet, og Taliban har avvist alt ansvar og pekt mot IS.

I en uttalelse mandag ettermiddag skriver den afghanske presidenten at Taliban også bør kunngjøre en permanent våpenhvile.