President Biden deltar på nettmøte med Nato-land på østflanken

Møtet skal holdes i Bucuresti, og deltakerne er den såkalte nilandsgrppen, de østligste allianselandene. Felles for dem er en sterk uro over Russlands forsøk på å styrke sin innflytelse i regionen.

Romanias president Klaus Iohannis er vert for møtet. Han er svært fornøyd med at Biden kobler seg opp. Møtet skal forberede saker som skal opp på et fullt Nato-toppmøte neste måned.

De ni landene er Romania, Polen, Ungarn, Bulgaria, Tsjekkia, Slovakia, og de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen. Generalsekretær Jens Stoltenberg deltar også på møtet.