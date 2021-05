Kypros åpner for vaksinerte fra en rekke land

Unntaket fra innreiserestriksjonene gjelder for personer som har fått alle nødvendige doser av en EU-godkjent vaksine eller av den russiske Sputnik V-vaksinen, opplyser landets turismedepartement. De som har fått Janssen-vaksinen må vente 14 dager før de kan reise til Kypros; for de andre vaksinene er det åpent for innreise samme dag som man har fått siste dose.

Men selv om vaksinerte nordmenn slipper karantene på Kypros, er det ikke noe karantenefritak når man kommer hjem igjen.

Coronapass kreves flere steder

Før avreise til Kypros, må reisende laste opp dokumentasjon på at de er vaksinert når de registrerer seg. Myndighetene kan ta stikkprøver av dem som kommer til landet, enten de er vaksinert eller ei.

Turister oppfordres til å ha med seg en kopi av «passet» de får ved registreringen også når de beveger seg rundt på øya. De kan bli nødt til å vise det fram for slippe inn på steder der det er fare for trengsel, inkludert butikker, restauranter, museer og kirker. Det kreves ikke for å komme inn på utendørs attraksjoner eller samlingssteder.

Nær en firedel av økonomien

Turisme er en svært viktig næring for Kypros og sto i 2019 for rundt 23 prosent av bruttonasjonalprodukt. I fjor kom det 84 prosent færre turister til landet enn året før.

For dem som ikke er vaksinert, er innreisekravene på Kypros gradert etter smittenivået i landet man kommer fra. Systemet tar utgangspunkt i fargekodene til EUs smittevernbyrå ECDC. Norge er for tiden oransje, noe som innebærer krav om PCR-test innen 72 timer før avreise, men ikke karantene eller testing ved ankomst.

I tillegg har flyselskapene sine egne krav som må oppfylles før man slipper om bord.

Stort smittepress

Kypros selv har for øvrig det tredje høyeste smittetrykket i verden for tiden. Ifølge tall NTB har hentet fra Johns Hopkins University i USA er det registrert 866 smittede per 100.000 innbyggere på Kypros de siste 14 dagene. Bare Bahrain og Uruguay har høyere smittetrykk.

Til sammenligning er det registrert 108 smittede per 100.000 innbyggere i Norge de siste to ukene. Smitten er altså åtte ganger så høy på Kypros som her hjemme.