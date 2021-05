Intern rapport: Politiet skulle ikke ha avfyrt skudd i Breonna Taylor-raid

I den interne rapporten fra en spesialenhet ved politiet i Louisville står det at politiet burde ha forsøkt trappe ned konflikten i stedet for å skyte på måfå inn i leiligheten etter at en politimann ble skutt i beinet av Taylors kjæreste.

Politimennene avfyrte i alt 32 skudd i leiligheten, og Taylor, en 26 år gammel sykepleierstudent, ble truffet av fem av dem.

Like før hadde de trengt seg inn i boligen hennes ved hjelp av en rambukk i Louisville i delstaten Kentucky i forbindelse med en narkotikasak. Det ble ikke funnet narkotika i leiligheten.

Ifølge Taylors kjæreste ble døra brutt opp uten forvarsel, og aksjonen skjedde midt på natten.

Saken har i likhet med drapet på George Floyd blitt en symbolsak for Black Lives Matter-bevegelsen. Taylor ble drept i mars i fjor, to måneder før Floyd ble drept av en politimann under en brutal pågripelse i Minneapolis.

I slutten av april startet USAs justisdepartement en omfattende granskning av politiet i Louisville som følge av drapet.

To av politimennene har siden fått sparken, mens en tredje har varslet at han vil pensjonere seg i juni.

Den ene politimannen er siktet for å ha satt flere liv i fare ettersom flere av skuddene havnet i naboleiligheten og nesten traff personene der. Han har erklært seg ikke skyldig og venter fortsatt på rettssak.