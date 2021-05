FN-sjefen dypt bekymret for uroen i Jerusalem

– Israelske myndigheter må utvise maksimal tilbakeholdenhet og respektere retten til å holde fredelige forsamlinger, sier Guterres i en uttalelse gjennom en talsperson.

FN-sjefen sier han uttrykker sin dype bekymring over volden i Jerusalem, samt over de mulige utkastelsene av palestinske familier fra deres hjem i nabolaget Sheikh Jarrah.

Videre oppfordrer Guterres Israel til å stanse utkastelsene, samt rivingen av boligene.

De voldelige sammenstøtene mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker har rast i flere dager på rad. Uroen rundt helligdommene i gamlebyen i det annekterte Øst-Jerusalem er den verste på årevis.

Hundrevis av skadde

Over 300 mennesker er skadd som følge av sammenstøtene, de aller fleste av dem palestinere.

Fredag kveld stormet israelske styrker Haram al-Sharif etter fredagsbønnen, og minst 200 palestinere og 18 israelske politifolk ble skadd i bruduljene som fulgte utover natten. Israelsk politi opplyser at 17 av deres betjenter ble såret.

Israelsk politi sier at operasjonene er sikkerhetsoperasjoner, mens palestinerne oppfatter dem som provokasjoner som truer religionsfriheten deres.

Politiet har pekt på at palestinere har kastet stein, fyrverkeri og andre gjenstander mot dem.

– Vi vil fortsette å opprettholde retten til å be for alle religioner, men vi vil ikke tillate voldelige forstyrrelser, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Sterke internasjonale reaksjoner

Sammenstøtene har utløst protester fra Israels arabiske allierte og oppfordringer om ro fra blant annet USA og FN, og også her hjemme fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Jerusalem er en hellig by for flere. Respekt for hverandres tro må ligge til grunn, ikke minst under religiøse høytider, sier Søreide i en uttalelse.

Mandag skal volden diskuteres bak lukkede dører i FNs sikkerhetsråd, hvor Norge også er med.

Forberedt på mer uro

Både israelere og palestinere forbereder seg på mer uro i dagene som kommer. Israelsk politi har styrket nærværet i byen, og Netanyahu sa søndag at Israel vil «besluttsomt og ansvarlig håndheve lov og orden i Jerusalem».

Mandag dag har israelsk politi gitt grønt lys til å arrangere en jødisk marsj gjennom gamlebyen i anledning Jerusalemdagen – en nasjonal høytid til minne om at Israel erobret området i 1967.

Marsjen er vanligvis en markering fra ytterliggående nasjonalister av standpunktet om at hele Jerusalem må være under israelsk kontroll.

Sperringer og eiendomsstrid

Situasjonen på den okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem har vært spent siden begynnelsen av ramadan. Mange palestinere er sterkt frustrert fordi israelsk politi har sperret av områder i gamlebyen for å hindre store folkeansamlinger.

I Sheikh Jarrah har dessuten israelske bosettere gått til sak for å kreve eiendomsrett til hus der det nå bor fire palestinske familier. Begrunnelsen er at eiendommene skal ha tilhørt bosetternes familier før 1948.

Palestinere mener på sin side at israelske myndigheter forsøker å tømme Øst-Jerusalem, som palestinerne ønsker som sin framtidige hovedstad, for palestinere og erstatte dem med israelske jøder.