Høy vaksineskepsis i Hongkong

Hongkong ble lammet av store demonstrasjoner sommeren og høsten 2019, da et lovforslag åpnet for at innbyggere i Hongkong kunne utleveres til Fastlands-Kina og straffeforfølges der.

Forholdet mellom myndighetene og store deler av befolkningen er betent, noe som gjenspeiles i oppslutningen for vaksineringen.

– Jeg vil ikke ta vaksinen, fordi jeg og mine venner ikke vil følge noen instruksjoner eller anbefalinger fra regjeringen. Jeg stoler ikke på noe som kommer fra dem, sier en 16 år gammel student til Bloomberg.

Regjeringen har advart om at det er så mange ubrukte vaksinedoser på lager at en del risikerer å gå ut på dato.

Vaksinemotstanden har generelt vært høyere i enkelte deler av Asia, hvor pandemien tidlig ble slått raskt ned, noe som har ført at frykten for covid-19 ikke er like høy som i andre deler av verden.

Hongkong har registrert færre enn 12.000 smittetilfeller og 210 koronarelaterte dødsfall siden pandemien brøt ut.