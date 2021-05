Navalnyjs lege til rette igjen etter jakttur

Alexandr Murakhovskij kjørt fredag ut i skogen i Vest-Sibir på en firhjuling, som senere ble funnet forlatt. Det ble da satt i gang et omfattende søk etter den savnede legen.

Mandag kom legen ut av skogen ved egen hjelp og tok kontakt med innbyggerne i en lokal landsby, opplyser nyhetsbyrået Ria. Det skal stå bra til med ham.

Navalnyj, som nå er fengslet i Russland, ble forgiftet på en flytur til Moskva i august. Flyet landet i Omsk, hvor Murakhovskij ble satt til å behandle ham.

Legen har fått internasjonal oppmerksomhet for å ha diagnostisert Navalnyj med stoffskiftesykdom. Navalnyj kritiserte utnevnelsen av Murakhovskij og mente at legen ble belønnet for å finne på en diagnose.