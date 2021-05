Fauci: Utvilsomt flere koronadøde i USA enn statistikken viser

USA, som har rapportert verdens høyeste koronadødstall, har offisielt mistet over 581.000 mennesker som følge av sykdommen. Torsdag anslo University of Washington i en studie at det reelle dødstallet er over 900.000.

– Det er litt mer enn jeg ville ha trodd at underrapporteringen utgjorde, sier Fauci til NBC søndag.

– Men jeg tror ikke det er noen tvil om at vi underregistrerer og har underregistrert, tilføyer han.

Målt i antall registrerte koronadødsfall per innbygger, ligger USA bak en lang rekke land, blant dem Kroatia, Polen, Storbritannia, Peru, Brasil, Italia, Tsjekkia og Ungarn.