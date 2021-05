Over 1.000 migranter til Lampedusa

Den første migrantbåten ankom klokka fem på morgenen, opplyser Lampedusas ordfører Salvatore Martello til Sky TG24 TV.

– Jeg har sagt at alt som trengs, er en godværsdag for at disse båtene skal komme, sier Martello.

I løpet av ettermiddagen hadde minst ni båter fulle av migranter og flyktninger ankommet øya, som ligger mellom Nord-Afrika og Sicilia.

Antallet er det høyeste som har ankommet den italienske havnen på én dag hittil i år. Lampedusa huser et ankomstsenter for å registrere dem som kommer dit for å søke asyl.

I én av båtene var det nesten 400 mennesker fra ulike land, blant dem 24 kvinner og 6 barn, ifølge italienske nyhetsbyråer.

En annen båt hadde 325 om bord, mens flere hundre andre kom i mindre båter. Kystvakt og tollpoliti eskorterte dem i land.

De siste ukene har frivillige rapportert om et økende antall båter med kurs for Europa, ofte fra Libya. Mange har mistet livet på veien.

Alarm Phone ber om hjelp til tre andre båter i maltesisk farvann.

– Én redningsoperasjon kan gjøre at 231 mennesker ikke er i fare for å drukne, sier organisasjonen søndag.

Ifølge en opptelling fra innenriksdepartementet har over 10.700 migranter ankommet i Italia hittil i år, skriver nyhetsbyrået DPA.

Martello ber statsminister Mario Draghi sette migrasjon på agendaen selv om regjeringen er travelt opptatt med å gjenreise Italias økonomi og samfunn etter pandemien.