Tusener av colombianere deltar i protester mot regjeringen

Så i utakt med befolkningen sier folk at regjeringen til president Ivan Duque er, at den la fram forslag om store skatteøkninger midt i koronapandemien.

Det var skattereformen som utøste demonstrasjonene som startet fredelig 28. april.

Etter hvert oppsto det vold enkelte steder, som regel som svar på politiets vold, og 26 mennesker er hittil døde og over 800 skadd, ifølge myndighetenes tall. Andre sier det er langt flere døde og skadde.

Mot skatteøkninger

Protestene var først rettet mot skatteforslaget til Duque som innebar økt skatt på offentlige tjenester, bensin, inntekt og pensjon. Men de utviklet seg videre til generelle krav til regjeringen om å kompensere de mest sårbare i landet, blant dem urfolk og svarte.

Selv om skatteforslaget ble trukket tilbake etter noen dager, har demonstrasjonene fortsatt og vokst enda større etter hvert som meldinger om politivold og forsvinninger renner inn.

Aktivister mener det er en forbindelse mellom dagens protester og demonstrasjoner høsten 2019 mot skatteøkninger, drap på samfunnsledere, utbredt korrupsjon, ulikhet og manglende oppfølging av fredsavtalen med FARC-geriljaen.

Misnøyen fra 2019 ulmet gjennom koronapandemien etter hvert som folk opplevde at levebrød forsvant, at venner og familier døde av covid-19, og at myndighetenes respons uteble. Til slutt kokte det over for folk, og de strømmet de ut i gatene for å protestere.

Duque har møtt representanter for opposisjonen og har foreslått å møte fagforeningene til dialog, men det er uklart om det har noe for seg når misnøyen sitter så dypt.

Veisperringer

Myndighetene sier at veisperringer demonstrantene har bygd, har ført til matmangel, hindret vaksineleveranser og blokkert ambulanser, og følgelig ført til høyere priser.

Noen steder har demonstranter satt fyr på busser og politistasjoner.

Forsvarsminister Diego Molano sier at sikkerhetsstyrkene har forsøkt å verne folk som demonstrerer på fredelig vis, og også dem som foretrekker å holde seg hjemme.

Men at de militære er satt inn for å hjelpe politiet, vekker reaksjoner, og en fjerning av de militære fra gatene er et av kravene til demonstrantene før de vil gå i dialog.

Regjeringen hevder at opprørsgrupper har infiltrert protestene og at narkokarteller støtter demonstrasjonene med penger, og Duque har til og med kalt protestene «lavintensitetsterrorisme».

Men protestlederne sier at sikkerhetsstyrkene har brukt overdreven vold til å slå ned protestene, og at myndighetene forsøker å stigmatisere fredelige demonstranter.

Episenter i Cali

Det har vært protester i hovedstaden Bogotá, i Medellin og andre byer, men selve episenteret har vært i Cali, der bondebevegelser, urfolksbevegelser og sammenslutninger for den afro-karibiske befolkningen har gått sammen.

Sosiologen Rosembert Ariza ved Colombias nasjonale universitet sier at i Cali er det «en historisk oppsamling av sosial misnøye, vrede og opprør».

– Det er en politisk kultivert by, og det kan virke motsetningsfylt, men voldsutøvelsen er ikke noe mer enn et svar på volden de blir utsatt for, sier han.

Minst 500 mennesker er arrestert i byen.

Ber om respekt for menneskerettighetene

Internasjonale observatører ber Duques regjering respektere menneskerettighetene og folks rett til å demonstrere. EU og USA har bedt sikkerhetsstyrkene dempe seg, mens FN uttrykker sjokk over voldsbruken.

Martha Hurtado, som er talskvinne for FNs høykommissær for menneskerettigheter, sier at de er svært bekymret etter å ha mottatt rapporter om at politiet i Cali åpnet ild mot demonstrantene, og at flere mennesker ble drept og skadd.

Colombias menneskerettskommisjon har meldt at 26 mennesker er drept, inkludert en politimann, mens kontoret til ordføreren i Bogotá har meldt at demonstranter forsøkte å sette fyr på ti politifolk.