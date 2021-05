Etiopisk patriark kaller krigen i Tigray folkemord

Den eldre patriarken Abune Mathias, som selv er fra Tigray, kom med kritikken i en tale til millioner av troende i den etiopiske kirken som ble tatt opp og smuglet ut av landet på en mobiltelefon.

Han sier at hans tidligere forsøk på å si sin mening er blitt blokkert av regimet. Det er første gangen han uttaler seg om krigen i Tigray.

– Jeg vet ikke hvorfor de ville starte folkemord mot folket i Tigray. Det er ikke folkets skyld, og hele verden må vite det, sa han i talen, der han listet opp overgrep som ødeleggelse av kirker, massakrer, utsulting og plyndring.

Video

Videoen ble tatt opp av Dennis Wadley, som driver den amerikanske organisasjonen Bridges of Hope og har vært en venn av kirkelederen i mange år. Han sier at Abune Mathias ønsker at verden skal vite hva som foregår.

– Jeg har sagt mange ting, men ingen lar budskapet blir delt. Det er heller blitt undertrykket og sensurert, sier han på videoen.

Abune Mathias, som er 79 år gammel, uttalte seg krast også mot regimet i Etiopia i 1980 og måtte leve i landflyktighet i over 30 år.

Tusener drept

Tusener av mennesker er drept i kamper mellom regjeringsstyrkene og Tigray-styrker siden regimet startet offensiven i Tigray for seks måneder siden.

Etiopias regime sier de sterkt beklager at sivile er drept og legger skylden på Tigrays ledere. De hevder at situasjonen er på vei tilbake til det normale.

Men vitner har fortalt om lik strødd utover, og om grusomheter begått av etiopiske styrker, som voldtekt av kvinner. De sier det har vært flere massakrer rundt kirker, blant annet i Axum, der 800 mennesker trolig ble drept i november.