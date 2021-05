Enigheten ble uttrykt før toppmøtet i FNs sikkerhetsråd, der også Norge sitter, fredag. Møtet blir ledet av Kinas utenriksminister Wang Yi, mens også USA utenriksminister Antony Blinken og Russlands Sergej Lavrov deltok.

De tre var enige om behovet for et styrket globalt samarbeid, men uenige om hvem det er som truer et slikt samarbeid.

Blinken sa at innsatsen verdens land har gjort for globalt samarbeid etter andre verdenskrig er truet. Han viste til nasjonalisme og rivalisering.

– Noen stiller spørsmål ved om multilateralt samarbeid fortsatt er mulig. USA tror det ikke bare er mulig, men avgjørende, sa Blinken.

USAs utenriksminister la til at ingen land, uansett hvor mektig det er, kan løse utfordringene verden står overfor alene. Blinken understreket også at menneskerettigheter er kjernen i internasjonalt samarbeid.

Stikk mot Kina og Russland

Ingen land kan slippe unna med tvangsarbeid, tortur, frihetsberøvelse eller etnisk utrenskning ved å si at det er opp til dem hva som skjer innenfor landets grenser, sa Biden i det som ble tolket til et stikk mot Kinas behandling av uigur-minoriteten.

Blinken kom også med det som tilsynelatende var kritikk av Russlands annektering av Krim-halvøya.

Wang og Lavrov understreket begge behovet for å bevare FNs rolle som samlingspunkt for globalt samarbeid.

Wang sa at internasjonalt samarbeid ikke er mulig å velge bort. Den kinesiske utenriksministeren tok til orde for rettferdig samarbeid, og at internasjonal lov må gjelde alle.

– Vi vil sammen bygge et forent samfunn for menneskeheten, sa Wang.

Gikk ut mot Vesten

Lavrov gikk konkret ut mot USA og andre vestlige nasjoner, og sa også at det globale samarbeidet som er bygget opp etter andre verdenskrig er under press.

– Dessverre er det ikke alle våre partnere som vil etablere genuint, multilateralt samarbeid, sa Lavrov.

Han anklaget vestlige land for å utvikle egne regler, og påtvinge dem på resten av verden. Han viste til at USAs president Joe Biden har tatt til orde for et toppmøte for demokrati.

Det kan skape mer konflikt i verden, advarte Lavrov.