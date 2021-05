Pussy Riot-pågripelse i Moskva

Veronika Nikulsjina ble pågrepet fredag for ikke å ha etterfulgt politiets anmodninger, opplyser hennes advokat til det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti.

Ifølge russiske medier hevder hun selv at hun ble pågrepet i forbindelse med innspillingen av en film som skulle finne sted fredag. Myndighetene antok trolig at hun planla et politisk opptrinn, har hun selv forklart.

Samtidig fredag pågikk det øvelser til søndagens militærparade i Moskva til minne om avslutningen av andre verdenskrig for 76 år siden.

For mindre enn seks måneder siden ble Nikulsjina ilagt bot fordi hun og et annet medlem av Pussy Riot hadde hengt opp regnbueflagg på offentlige bygninger.