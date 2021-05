EUs legemiddelbyrå ser ingen blodproppfare ved vaksiner fra Pfizer og Moderna

– Etter en gjennomgang av meldinger om mulige bivirkninger, vurderer PRAC-komiteen det slik på nåværende tidspunkt at det ikke er faresignaler for mRNA-vaksiner, heter det i et møtesammendrag fra EMAs sikkerhetskomité PRAC fredag.

Coronavaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna er de eneste på markedet som er basert på mRNA-teknologi.

– Bare noen få tilfeller av blodpropp med lave blodplateverdier er innmeldt. Når man ser dette i sammenheng med antall mennesker som har fått mRNA-vaksiner, er disse tallene ekstremt lave, og forekomsten er lavere enn det som forekommer blant folk som ikke er blitt vaksinert, heter det.

– I tillegg ser det ikke ut til at disse tilfellene utgjør noe spesifikt klinisk mønster av den typen man har observert med Vaxzevria og Janssen, uttaler komiteen.

Vaxzevria er AstraZenecas coronavaksine mens Janssen er Johnson & Johnsons koronavaksine. Disse er i motsetning til de to førstnevnte såkalte vektorvaksiner.