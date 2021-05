– De går fra hus til hus og dreper alle som bor der, sier vitner fra Hantoukoura-området nært grensen til nabolandet Niger. Nylig ble to spanske journalister og en irsk statsborger drept i samme område av Burkina Faso, skriver CNN.

«Det neste Syria»

Angrepet på Niger-grensen er etter alt å tyde det mest dødelige angrepet siden uroen brøt ut. I perioden 2015 til 2020 har voldsstatistikken i landet skutt i været og allerede i 2019 begynte FN å ane tegn til at Burkina Faso skulle bli «det neste Syria».

Det er nøyaktig 10 år siden at den humanitære krisen i Syria brøt ut og sendte over 6,6 millioner mennesker på flukt ut av landet. Ytterligere 6,7 millioner er fortsatt på flukt innad landet, viser tall hentet fra FNs høykommissær for flyktninger . Nå, et tiår senere, er situasjonen fortsatt ustabil og i 2020 erklærte Global Peace Index Syria som verdens nest mest farlige land å oppholde seg i etter Afghanistan.

(Saken fortsetter under bildet)

11 år gamle Zonabo Sore flyktet fra angrepene med sin 16 måneder gamle nevø. Her er de avbildet utenfor sykehuset i byen Kaya. Foto: Zohra Bensemra / Reuters/NTB

Ble vitne til masakren

Utviklingen i Burkina Faso er ikke ulik slik uroen i Syria brøt ut. Der var det islamistgruppen IS som utløste den humanitære krisen, og i Burkina Faso er det militant-jihadistorganisasjon JNIM, en forkortelse for Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin som betyr «gruppe i støtte for islam og muslimer», som står bak angrepene. Ifølge CNN har gruppen tilknytning til både IS og al-Qaida.

Burkina Faso Burkina Faso er en republikk i innlandet i Vest-Afrika. Landet grenser til Mali i vest og nord, Niger i øst, Benin i sørøst, Togo og Ghana i sør og Elfenbenskysten i sørøst. Hovedstaden heter Ouagadougou. Det bor over 20 millioner mennesker i landet. Offisiellt språk er fransk, og lokale religioner, islam, kristendom er de dominerende religionene. Kilde: SNL



Nå øker volden i flere av byene og landsbyene som for kort tid siden hadde en normal fredfull hverdag. Innbyggere forteller om hvordan landsbyer blir invadert og brent til grunne. Ifølge en lærer lever alle i frykt.

– Jeg ble vitne til øyeblikket de ankom landsbyen på motorsyklene sine. De brøt seg inn i nabohuset, men heldigvis hadde familien allerede evakuert og gjemt seg. Familien min ba meg løpe i sikkerhet siden jeg er gravid, forteller læreren i et videointervju med CNN. Hun bodde i Hantoukoura-området som nå er åsted for et av landets mest blodige angrep.

(Saken fortsetter under bildet)

Familien til drepte David Beriain er i sorg etter at journalisten og småbarnsfaren ble skutt og drept i Burkina Faso 28. april. Foto: Alvaro Barriento / AP/NTB

Vestlige ledere bekymret

Den spanske journalisten David Beriain (43) var blant de tre europeiske statsborgerne som nylig ble drept i Burkina Faso. Bildet er tatt i september i fjor. Foto: Jose Carlos Cordovilla / Diario de Navarra/AP/NTB

Det var også her at de tre europeiske statsborgerne ble drept. De var iferd med å filme en dokumentar om Burkina Fasos arbeid med å redde utrydningstruede arter da filmteamet ble angrepet. Drapene sjokkerte vestlige ledere og ble en skremmende påminnelse om journalistdrapene i Syria.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å finne ut av hvem som står bak drapene, sa Spanias forsvarsminister Maria Margarita Robles Fernandez under pressekonferanse nylig.

Myndighetene i Burkina Faso har gått ut med en advarsel til alle som oppholder seg i landet, både innbyggere og utenlandske borgere.

– Alle som reiser til risikoområder, selv de som er hjelpekorps, må være klare over faren de utsetter seg for. Vi anbefaler alle å ha væpnede sikkerhetsvakter med seg, men selv dette kan ikke garantere din sikkerhet, sa Burkina Fasos kommunikasjonsminister Ousseni Tamboura under en pressekonferanse i kjølvannet av den mistenkte Hantoukoura-massakren.

Drapene i Burkina Faso er siste hendelse i en rekke voldstilfeller i land som ligger som et belte over det afrikanske kontinentet, fra Mauritania på vestkysten til Sudan på østkysten. Hvor situasjonen i Burkina Faso anses som den mest kritiske.