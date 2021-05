Biden presser på for infrastrukturplan

På sin første reise til en republikansk delstat siden han ble president la Biden press på republikanerne for å støtte den enorme planen til 2.300 milliarder dollar. Han understreket at han er åpen for kompromiss.

Han valgte hardt rammede Lake Charles til å holde den viktige talen. Byen har vært rammet av flere orkaner de siste årene, og har en 70 år gammel bro som er 20 år over sin normale levetid.

Broen er et eksempel på USAs nedslitte infrastruktur som desperat trenger penger til reparasjon og oppussing, noe som ville bidra sterkt til nye arbeidsplasser.

Enige om behovet

Både demokrater og republikanere er enige om det akutte behovet for en innsats for infrastrukturen, men republikanerne er motvillige til å sette inn mye penger.

Bidens plan er å øke selskapsskatten og skatten på USAs rikeste for å finansiere planen, og i talen utfordret han republikanerne på dogmet om at lav skatt for næringslivet driver økonomisk vekst.

Men han sa også at han er villig til å kompromisse og utfordret dem til også å komme med innrømmelser.

– Jeg er villig til å lytte til ideer fra begge sider. Jeg er villig til å kompromisse. Det jeg ikke er villig til, er ikke å gjøre noe, sa han.

Beiler til velgerne

Samtidig som han utfordrer republikanerne, forsøker han å overbevise republikanske velgere om at høyere skatt på selskaper og rike kan skaffe til veie 115 milliarder dollar til å oppgradere veier og broer og ytterligere hundrevis av milliarder dollar til å oppgradere elektrisitetsnettverket, gjøre vannforsyningen tryggere og få i gang produksjonen av elektriske biler.

Etter talen besøkte han et vannrenseanlegg i New Orleans.

Det hvite hus har hittil ikke registrert støtte fra republikanerne i Kongressen for planen. De stemte heller ikke for stimuleringsplanen til en verdi av 1.900 milliarder dollar.

Me meningsmålinger viser at planen er populær blant republikanske velgere, og at noen lokale republikanske ledere også støtter den.

Guvernører og ordførere

– Jeg får mer støtte fra republikanske guvernører og ordførere, og demokratiske guvernører og ordførere rundt om i landet. Og det er fordi de må svare på om livet er blitt bedre i deres byer og stater enn det var før de ble valgt, sa Biden.

For å illustrere poenget kom Biden til Lake Charles der mange hus fortsatt er dekket av blå presenninger i stedet for bortblåste tak og vinduer dekket av finerplater etter den siste orkanen i fjor.

Han ble presentert av Louisianas demokratiske guvernør John Bel Edwards og Lake Charles' republikanske ordfører, Nic Hunter, som la vekt på å understreke alt han er uenig med Biden om, før han ga sin støtte til infrastrukturplanen.

Sterkt behov

– Jeg tror vi kan være enig om det akutte behovet her i Lake Charles for en infrastrukturplan som kan bygge oss en ny bro og støtte katastrofehjelp her i Sørvest-Louisiana, sa Hunter.

– Alle dere i Kongressen som hører på: Lake Charles trenger hjelp. Og vi ber om den nå, sa han.

Men republikanere i Kongressen hører ikke etter. De støtter en langt mindre infrastrukturplan til 568 milliarder dollar, som de vil finansiere delvis med avgifter som bompenger og bensinskatt.

Administrasjonen satser på at meldingen om infrastruktur skal tas positivt imot i Louisiana, som ikke har stemt på en demokratisk presidentkandidat siden 1996.

Delstaten har vært rammet av 30 tilfeller av ekstremvær de siste ti årene, blant annet to orkaner på seks uker i fjor, som har kostet 50 milliarder dollar i skader. I Bidens plan er det 50 milliarder dollar til å gjøre infrastrukturen bedre rustet til å motstå storm. vind og flom.