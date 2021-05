Sana: Israelske luftangrep i Syria

Også eksilgruppen The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder om et israelsk angrep natt til torsdag.

Ifølge Sana ble angrepet utført med helikoptre i nærheten av grensen til Israel. De mener angrepene var rettet mot den syriske hærens 90. brigade og militærets stillinger i Nord-Quneitra, nær Golanhøydene.

Israel har ikke bekreftet angrepet, men det er sjeldent de gjør det. Siden krigen startet i Syria i 2011, har de gjennomført en rekke luftangrep i nabolandet.