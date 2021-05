USAs justisdepartement bekymret for privat opptelling i Arizona

Beslutningen om å la et privat firma foreta en ny opptelling av 2,1 millioner stemmer i fylket Maricopa kan være i strid med føderal lov om at stemmene skal sikres i 22 måneder. Det skriver justisdepartementet i et brev til Karen Fann, som er president i Arizonas republikansk-kontrollerte senat.

I tillegg sier statssekretær Pamela Karlan i brevet at firmaets planer om å ta direkte kontakt med velgere når det er tvil om en stemme, kan innebære ulovlig press på velgerne.

Karlan sier at tidligere erfaring viser at slikt press oftest rammer minoriteter, og kan skremme velgere fra å avlegge stemme ved senere valg.

Alle stemmene er fraktet til en tidligere basketballarena der opptellingen ved hånd startet 23. april. Foreløpig er bare 10 prosent av stemmene talt opp, og firmaet har kontrakt for å bruke arenaen bare i vel en uke til. Da må alle stemmene flyttes på nytt.

Slapp sikkerhet

Justisdepartementet reagerte etter å ha blitt kontaktet av flere velgerrettsgrupper som klaget over slapp sikkerhet rundt stemmene.

I forrige uke offentliggjorde senatet og det private firmaet, Florida-baserte Cyber Ninjas, sine regler og prosedyrer for opptellingen. Delstatens valgansvarlige Bo Dul sier at de fastsatte reglene er for omtrentlige og åpner for tolkning av resultatet.

Blant annet åpner reglene for så stor feilmargin at firmaet som står for opptellingen, ville kunne hevde at tidligere president Donald Trump vant delstaten.

Rykter om ulovlige stemmer

Nyhetsbyrået Associated Press har tidligere meldt om rykter som går om at det er funnet en halv million ulovlige stemmer under den private opptellingen.

Det ville uansett ikke endre på valgresultatet, som for lengst er formelt godkjent.

Trump og hans tilhengere har uten dokumentasjon hevdet at han tapte Arizona og andre viktige delstater på grunn av valgfusk.