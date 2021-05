AstraZeneca-vaksinen tilbys alle aldersgrupper i Tyskland

Det sa landets helseminister Jens Spahn onsdag.

Årsaken er at det har bygd seg opp lagre med ekstra AstraZeneca-vaksiner etter at vaksinen ble stanset for alle under 60 år.

Tyskere som blir tilbudt AstraZeneca-vaksinen, men som ønsker en annen vaksine, vil bli nødt til å vente til deres aldersgruppe blir innkalt til vaksinering, ifølge Spahn.

Han ønsker mer fleksibilitet når det gjelder den andre AstraZeneca-dosen, som kan gis mellom fire og tolv uker etter den første.

– Mange ønsker den andre dosen tidligere nå som sommeren nærmer seg, sier han.