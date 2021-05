Storbritannia sender marinefartøy til Jersey

Den selvstyrte britiske øya Jersey ligger like utenfor Frankrikes nordvestlige kyst i Den engelske kanal.

Der skal to patruljebåter skal «overvåke situasjonen» etter at den franske havrettsministeren Annick Girardin onsdag truet med gjengjeldelse etter at Storbritannia innførte nye fiskeriregler.

Statsminister Boris Johnson snakket onsdag med Jerseys førsteminister John Le Fondre og utenriksminister Ian Gorst og lovte full støtte til øya. De kritiserte Frankrike for overdrevne trusler.

– Fullstendig uakseptabelt

De nye britiske reglene legger begrensninger på franske fiskere som vil operere nær øyene i Den engelske kanal.

– Dette er fullstendig uakseptabelt, sa Girardin i den franske nasjonalforsamlingen tirsdag.

Hun forsikret at den franske regjeringen er rede til å gjengjelde de britiske regelendringene. Situasjonen kan få konsekvenser for strømkablene fra Frankrike til den selvstyrte britiske øya, ifølge Girardin.

Kjølvannet av brexit

Frankrike mener eventuelle nye britiske regler må kunngjøres til EU-kommisjonen i tråd med brexitavtalen mellom Storbritannia og EU.

Det skal ikke ha skjedd da britene før helgen innførte nye regler knyttet til lisenser til fiskere som får operere utenfor Kanaløyene. I praksis legges det begrensninger på hvor fiskefartøyene kan oppholde seg og hva slags utstyr som kan brukes.

Fiskeri var et av de vanskeligste temaene i forhandlingene om brexitavtalen. I den fransk-britiske fiskeristriden har temperaturen gradvis økt de siste ukene.