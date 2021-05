To ungdommer fra USA dømt til livstid i Italia for drap

Juryen vurderte saken i tolv timer før de kom kunngjorde dommen mot Finnegan Lee Elder (21) og Gabriel Natale-Hjorth (20).

De to vennene fra California, som var turister på sommerferie, var tiltalt for drap, forsøk på utpressing, motstand mot offentlig tjenestemann og bæring av kniv i 2019.

Hendelsen oppsto da de ville kjøpe kokain på gata i Roma midt på natten, og trodde at to sivilkledde politimenn som grep inn, sto i ledtog med narkoselgerne, ifølge deres egen forklaring.

Da de ble ført ut av rettssalen, ropte Elders far «Finnegan, jeg elsker deg» til sønnen, mens enken til den unge politimannen knuget et bilde av sin mann, gråt og ble trøstet av hans bror.

Den 35 år gamle politimannen Mario Cerciello Rega var nettopp kommet tilbake fra bryllupsreise da han den aktuelle kvelden var på patrulje i Trastevere-området med en sivilkledd kollega.

Påtalemyndigheten sa at de to hadde diktet opp en plan om en stjålet bag og en mobiltelefon da forsøket på å kjøpe kokain for 80 euro mislyktes. Selv hevdet de at de hadde betalt for kokainen uten å få den.