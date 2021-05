Fransk journalist kidnappet i Mali

Journalisten ble bortført fra den nordlige byen Gao av en gruppe som er tilknyttet al-Qaida i det islamske Magreb (JMIN).

Den kidnappede journalisten, Olivier Dubois, arbeider mest for uketidsskriftet Le Point Afrique, men også for dagsavisen Liberation og andre medier.

Opplysningene kommer fram i en video som sirkulerer på nett. Her sier Dubois at han er blitt kidnappet. Han ber familie, venner og franske myndigheter om å arbeide for å få ham løslatt.

Det franske utenriksdepartementet bekrefter at journalisten er bortført og sier at myndighetene er i kontakt med hans familie, så vel som regjeringen i Mali.

Omstendighetene rundt videoopptaket er ikke kjent, og det har så langt ikke vært mulig å få en uavhengig bekreftelse av innholdet. Dubois kom ikke tilbake til sitt hotell etter en lunsjavtale 8. april, opplyser Reportere uten grenser.

Den politiske situasjonen i Mali har vært kaotisk helt siden en opprørsgruppe i hæren i 2012 kastet presidenten.



Makttomrommet ble fylt av et islamsk opprør som utløste en fransk intervensjon i 2013.