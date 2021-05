USAs fødselsrate falt 4 prosent i fjor

Det var nedgang for alle grupper mødre, fra alle etniske grupper og nesten alle aldre, ifølge en rapport fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Fødselsraten har lenge vært på vei nedover blant yngre kvinner, som har utsatt å få barn og har mindre familier enn før.

Blant kvinner i slutten av 30-årene eller i 40-årene har den steget svakt, men ikke i fjor.

Koronapandemien har uten tvil bidratt til den store nedgangen i fjor. Frykten for covid-19 og virusets virkning på økonomien har trolig fått mange par til å tenke at det ikke var en god idé å få barn nå.

Men mange av svangerskapene i 2020 startet lenge før pandemien i USA., og forskerne er i gang med en oppfølger som skal gå dypere inn i materien.

Til sammen ble det født 3,6 millioner barn i USA i 2020, ned fra 3,75 millioner året før. Da fødsler var på topp i 2007, ble det født 4,3 millioner barn.

Fødselsraten falt til 56 fødsler per 1.000 kvinner i fruktbar alder, det laveste som er registrert. På 1960-tallet var den dobbelt så høy.

USA var lenge et av svært få rike land der fruktbarheten sikret at hver generasjon hadde nok barn til at befolkningen fortsatte å vokse. For rundt ti år siden var den på 2,1 barn per kvinne, men den er nå nede på 1,6.