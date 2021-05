Netanyahu rakk ikke frist for regjeringsdannelse

Fristen var ved midnatt natt til onsdag lokal tid. At Netanyahu ikke klarte å få på plass en ny koalisjonsregjering, øker sannsynligheten for at hans parti Likud nå må gå i opposisjon.

Men han må ikke trekke seg som statsminister umiddelbart. Israels president Reuven Rivlin ventes å holde nye samtaler med lederne for partiene i nasjonalforsamlingen Knesset. Deretter vil han ta stilling til hva som blir neste ledd i prosessen.

Israel har hatt fire valg siden 2019, og det forrige ble holdt i mars. I hvert valg har Likud blitt størst, men Netanyahu har likevel ikke klart å danne en ny stabil regjering.

Etter forrige valg oppsto den paradoksale situasjonen at sterkt høyreorienterte Netanyahu kunne bli tvunget til å samarbeide med det islamistiske partiet Raam.

Hadde han forsøkt dette, ville han imidlertid mistet støtten fra et parti ved navn Religiøs sionisme, og dermed heller ikke oppnådd flertall. Så langt er det derfor ikke blitt noe samarbeid mellom Netanyahu og islamistene.