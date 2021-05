Fem drept i knivangrep mot barnehage i Brasil

Saudades ligger i delstaten Santa Catarina, og de 10.000 innbyggerne reagerer med sjokk på hendelsen. Etter drapene skal mannen som angrep, ha skadet seg selv, og politiet opplyser at han er brakt til sykehus. Tilstanden er kritisk.

Motivet for drapene er ikke kjent, og angriperen hadde ifølge politiet ikke noe kriminelt rulleblad.

Alderen på de drepte barna er ikke blitt offentliggjort, men lokale medier melder at barnehagen var for aldersgruppen seks måneder til to år.