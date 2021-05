– Vi kommer ikke til å sende sesongen, sier sjefen Nordic Entertainment Group, Anders Jensen, til svensk TV4.

– Vi kan ikke fortsette med denne typen produksjoner på slike premisser, sier han. Jensen kan ikke svare på om realityserien vil gjenoppstå.

To av deltakerne i vårens sesong har fortalt at de ble utsatt for seksuelle overgrep under innspillingen.

De to kvinnene anklager produksjonsselskapet Mastiff for å ha dysset ned hendelsene, noe Mastiff har avvist.