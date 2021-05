Russland gjør avtaler med Kina om å produsere Sputnik V-vaksinen

Utsettingen av produksjon til Kina skal bidra til å imøtekomme den sterke etterspørselen etter Sputnik V fra mange deler av verden. Land i Latin-Amerika, Midtøsten og Afrika har bestilt den russiske vaksinen, mens USA og EU stort sett har holdt seg til egne varianter.

Kritikken som ble rettet mot den russiske vaksinen, har i all hovedsak lagt seg etter at det britiske legetidsskriftet Lancet konkluderte med at den russiske vaksinen er trygg, med en effektivitetsgrad på 91 prosent.

Mange eksperter tviler på om Russland kan innfri sine løfter om leveranser til land over hele kloden. Av de flere hundre millioner doser russiske myndigheter har gitt løfter om, er bare en liten del levert.

Kremls talsmann Dmitirij Peskov har innrømmet at etterspørselen langt overskrider produksjonskapasiteten i Russland.

Det statlige russiske investeringsfondet, som har finansiert utviklingen av Sputnik V, har inngått avtaler med produsenter i land som India, Sør-Korea, Brasil, Serbia, Tyrkia og Italia. Men det er lite som tyder på at disse landene har levert noe som virkelig monner.

Unntak er Hviterussland og Kasakhstan, som har levert en del til Russland.

Det britiske analyseselskapet Airfinity anslår at Russland har lovet å forsyne over 100 land med til sammen 630 millioner doser. Så langt skal bare 11,5 millioner være eksportert.