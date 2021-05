Russere nøler med å ta vaksine

Russland skrøt i fjor av å være det første landet som utviklet en koronavaksine, men sliter i dag med å nå målsettingen om å gjøre befolkningen immun.

Det ambisiøse vaksineprogrammet går ut på at over 30 millioner av landets 146 millioner innbyggere skal være ferdig vaksinert innen midten av juni, og 69 millioner skal ha fått sine doser i løpet av august.

I hovedstaden er vaksine tilgjengelig for alle over 18 år, og injeksjonene blir gitt på statlige og private klinikker og mange andre steder. Ventetiden er ti minutter, og sprøytestasjoner er å finne overalt i byen.

Men mange nøler. Ved midten av april hadde bare vel en million av Moskvas 12,7 millioner mennesker tatt den første dosen, selv om kampanjen begynte så tidlig som i desember. Dette tilsvarer bare 8 prosent.

Ulik tilgang

Tallene for hovedstaden gjenspeiler Russland sett under ett. Ved utgangen av april hadde vel 12 millioner fått første dose, mens bare 7,7 millioner var fullvaksinert, tilsvarende 5 prosent av befolkningen. Dette plasserer Russland langt bak et land som USA, der 43 prosent har fått første dose. I EU er tallet 27 prosent.

Men tilgangen på vaksiner i Moskva skiller seg sterkt fra resten av landet. Russiske produsenter har brukt lang tid på å få opp kapasiteten, og så sent som i mars var det store mangler i mange regioner. Så langt er det bare produsert 28 millioner to-dosesett av de tre vaksinene som er tilgjengelige i Russland. Av disse tre står Sputnik V for de langt fleste. Bare 17,4 millioner totalt er så langt satt i sirkulasjon etter å ha blitt kvalitetstestet.

Lav tilgang og lange ventelister blir pekt på som en av flere forklaringer på hvorfor vaksineprogrammet henger etter. En annen faktor er innbyggernes nøling over at Sputnik V ble tatt i bruk mens testingen fortsatt var underveis. I februar viste en måling fra det uavhengige Levada-senteret at bare 30 prosent av de spurte var villige til å ta Sputnik V.

Tviler på myndighetene

Dataanalytikeren Aleksander Dragan sier at mange ikke helt fester lit til den offisielle versjonen fra myndighetene om at situasjonen er under kontroll. Han mener mange spør seg hvorfor de skal ta vaksine i det hele tatt hvis pandemien er slått ned og tiltakene opphevet.

Helseeksperten Vasilij Vlassov ved høyskolen for økonomiske studier i Moskva mener at russerne gjennom 2020 ble bombardert med motstridende budskaper. Først het det seg at viruset ikke var farlig og bare førte til en lett forkjølelse, deretter ble det til en dødelig infeksjon. Samtidig ble det kjørt en kampanje i statlige medier om at utenlandsproduserte vaksiner var farlige, men de russiske var trygge.

En større og koordinert mediekampanje ble lansert først i mars i år. Da sto politikere og andre kjendiser fram og fortalte hvor trygt og godt allting var, men det ble ikke vist bilder av deres vaksinasjonen. Også president Vladimir Putin sa på den tiden at han var blitt vaksinert, men heller ikke bilder av det ble publisert.

Må doble

Dragan følger framdriften i vaksineprogrammet over hele landet. Han sier at det i forrige uke ble vaksinert rundt 200.000 mennesker daglig. For å nå målet for juni må tallet opp i det dobbelte.

– Vi må opp i 370.000 mennesker daglig, og vi må begynne straks, sier han.

For å få fart på vaksineringen har myndighetene i Moskva begynt å dele ut kuponger på 1000 rubler (rundt 125 kroner) til dem over 60 år. Dette er ingen liten sum for minstepensjonister i Russland, men ordningen har ikke utløst mye entusiasme. Mange klager over at det er vanskelig å registrere seg på nett for å få kupongene, og at flere butikker ikke tar dem imot.

Vlassov sier at utbruddet i Russland langt fra er over, det er sågar tegn til at tallene øker. De offisielle tallene for hele landet viser at det registreres 8.000-9.000 tilfeller per dag, med 300–400 dødsfall. I Moskva alene var det en økning den siste måneden.

– Grovt regnet blir det samme antallet smittet daglig nå som i mai i fjor, da pandemien var på sitt verste. Dessuten er tallet på døde dobbelt så høyt nå som i mai i fjor, sier han.