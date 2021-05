Massedemonstrasjonene i Colombia fortsetter

Mandag var det igjen flere demonstranter i Bogotas gater, blant dem mange universitetsstudenter. Aktivistene oppfordrer til nye massedemonstrasjoner utover uka.

Etter fem dager med demonstrasjoner mot et omstridt forslag om skattereform, som siden er blitt trukket, opplyser ombudsmannen for menneskerettigheter i Colombia at 19 personer har mistet livet.

Det er 18 sivile og en politibetjent som har dødd, mens minst 846 personer, blant dem 306 sivile, er skadd. Menneskerettsgrupper anklager politiet for å ha skutt mot demonstrantene, og sier dødstallene kan være høyere.

431 personer er pågrepet i forbindelse med demonstrasjonene, og hæren er satt inn i byene som har hatt de mest voldsomme demonstrasjonene.

Mens demonstrasjonene fortsatte i Bogotas gater mandag, trakk Alberto Carrasquilla seg som finansminister.