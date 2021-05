Hæren i Kongo har tatt kontroll over to regioner

Kongos president Felix Tshisekedi erklærte i helgen unntakstilstand i Nord-Kivu og Ituri, to regioner øst i landet der væpnede grupper opererer og flere sivile er drept den siste tiden.

Mandag varslet presidenten at hæren og politiet har tatt over de sivile myndighetsoppgavene i de to regionene. Det betyr at regionsmyndighetene i prinsippet er avsatt.

Det vil vare i minst en måned, opplyser presidentens kontor. Avgjørelsen ønskes velkommen av guvernøren i Nord-Kivu, som sier det er behov for en nasjonal mobilisering for å slå ned angrepene.

Observatører advarer imidlertid mot at en militær maktovertakelse, der det sivile rettssystemet også erstattes av også erstattes av militærlover, kan føre til maktovergrep.

Ifølge gruppen Kivu Security Tracker er rundt 122 væpnede grupper aktive øst i Kongo.