Afghanske kvinner frykter for framtiden etter tilbaketrekningen

Den «uendelige krigen» som USAs president Joe Biden kaller det, er snart over for USAs og Natos del.

Den siste fasen i den lange krigen startet for dem lørdag da tilbaketrekningen av soldatene offisielt begynte etter 20 år med krig.

Etter 11. september er afghanerne overlatt til seg selv, og frykten er at det kan blusse opp en ny borgerkrig, med stadig større områder dominert av Taliban. Dette er spesielt illevarslende for landets kvinner.

Strengt regime før 2001

Ifølge en rapport fra Sopko økte antallet angrep fra Taliban og andre opprørsgrupper med 37 prosent i årets tre første måneder, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig viser også en rapport fra FN at vold mot kvinner og jenter nå øker.

Særlig kvinner har grunn til å frykter et strengt Taliban-regime etter hvert som den islamistiske gruppen har fått stadig større kontroll over landet de siste årene.

Avisene New York Times og The Guardian har snakket med en rekke kvinner i landet, med ulik økonomisk bakgrunn, sivilstatus, yrker og alder, som alle frykter at situasjonen fort kommer til å bli mye verre.

Drømmer gis opp

En 27 år gammel kvinne, Ahmadi, ble ferdig med utdanningen sin for to år siden, og bor nå i et Taliban-kontrollert område.

– Jeg drømte om å jobbe på et offentlig kontor, men den drømmen tar jeg nok med meg i graven, sier hun til New York Times.

Da Taliban styrte Afghanistan fra 1996 til 2001, fikk kvinner verken lov til å jobbe eller gå på skole. De var praktisk talt fanget i sine egne hjem, og de som våget å undervise i skjul, risikerte livet.

I tillegg var det strenge regler for hvordan kvinner skulle dekke seg til, og ble disse brutt, ble de hardt straffet av Taliban. Mye av dette gjelder fortsatt i Taliban-kontrollerte områder.

– Vil fortsatt fremme kvinnerettigheter

USA plasserte ikke bare soldater i landet i 2001. I løpet av de 20 årene brukte USA mer enn 780 millioner dollar på å fremme kvinners rettigheter i Afghanistan.

I dag utgjør kvinner rundt 40 prosent av studentene i landet ifølge New York Times, og flesteparten har ønsket likestilling.

Det er også bygd mange skoler for jenter de siste to tiårene. Men mange av skolene er blitt angrepet og lagt ned i en del Taliban-styrte områder. I kun noen få områder har Taliban latt jenter gå på skole fram til de er rundt 12–13 år, men da har de fått ekstra fag i islam istedenfor naturfag.

Mange frykter at disse tilbudene blir helt borte for jenter i framtiden.

Da Biden kunngjorde tilbaketrekningen 14. april, sa han også at de ville fortsette å gi bistand til afghanske sikkerhetsstyrker og sivile programmer, inkludert kvinnerettigheter.

Men flere amerikanske lovgivere har kritisert dette, og mener det ikke bør bli aktuelt å gi bistand dersom Taliban overtar.

Krigen i landet har allerede blitt trappet opp de siste ukene. Fredag ble minst 21 mennesker drept i et bombeattentat i Sør-Afghanistan.